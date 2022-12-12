Читатели "Комсомолки" выбрали лучшего телеведущего страны 2022

Борис Корчевников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"Комсомолка" провела опрос и выяснила, кого россияне считают лучшим телеведущим страны 2022 года.

Согласно результатам голосования, им стал Борис Корчевников. За него свои голоса отдали 1292 (11,28%) телезрителей с разных регионов России.

Всего в опросе KP.RU россияне могли проголосовать за любого из нескольких десятков известных ведущих российских телевизионных проектов и шоу.

На втором месте - Владимир Соловьев. Он получил 1213 (10,59%) голосов поклонников, которые преданно смотрят его программу "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Третье место досталось юмористу и актеру Азамату Мусагалиеву, у него 1106 (9,66%) голосов граждан.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в этом году телесетка сильно изменилась. Пропали из эфира "Вечерний Ургант" и "Кто хочет стать миллионером", покинул свое место в "Голосе" Дмитрий Нагиев, даже Александр Масляков лишь иногда стоит за столиком ведущего в КВН.