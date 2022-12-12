Читатели "Комсомолки" выбрали лучшую телеведущую страны 2022 Фото: Комсомольская правда

Лучшей телеведущей 2022 года по версии читателей "Комсомольской правды" стала Алина Загитова. За нее проголосовало 206 215 респондентов. Итоги голосования подвели сегодня, 12 декабря 2022 года. Трижды лучшая ведущая шоу о фигурном катании "Ледниковый период" Алина набрала 49.9% голосов.

Лучшей телеведущей страны 2022 стала Алина Загитова Фото: Комсомольская правда

В течение всего конкурса победительнице составляла конкуренцию олимпийская чемпионка 2022 года, фигуристка Юлия Щербакова - ведущая шоу "Ледниковый период". Она набрала по итогу 179 045 голосов, что составляет 43% от общего числа.

Третье место с большим отрывом от "золота" и "серебра" заняла ведущая "Первого канала" Екатерина Стриженова. Она набрала 12 932 голоса - 3,1%.

Вот уже два года подряд победителем становится фигуристка Алина Загитова. В этом году за титул лучшей ведущей боролись Лариса Гузеева - шоу "Голос. 60+", балерина Ляйсан Утяшева лицо программы "Наследники и Наследницы", светская львица Ольга Бузова, которая неустанно примеряет участников шоу "Звезды в Африке", Мария Киселева, возродившая легендарную передачу "Слабое звено", и другие.