Путин обсудил с Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана по Нагорному Карабаху.
«Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября этого года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе», – сказано на сайте Кремля.
Президенты также договорились о дальнейших контактах.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию направить в Нагорный Карабах больше миротворцев.
В сентябре Армения и Азербайджан заявили об обстрелах их приграничных территорий. Обе стороны сообщили о жертвах и разрушениях.
В 2020 году Армения и Азербайджан при участии России примирились и подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.