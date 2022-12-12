Путин обсудил с Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана по Нагорному Карабаху.

«Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября этого года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе», – сказано на сайте Кремля.

Президенты также договорились о дальнейших контактах.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Россию направить в Нагорный Карабах больше миротворцев.

В сентябре Армения и Азербайджан заявили об обстрелах их приграничных территорий. Обе стороны сообщили о жертвах и разрушениях.

В 2020 году Армения и Азербайджан при участии России примирились и подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.