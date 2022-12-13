Аптека СГМУ с обучением на трёх языках: передовые технологии образования

Обучение ведется на трех языках: русском, английском и французском. В рамках учебного процесса отрабатываются практические навыки в области фармацевтической технологии в симуляционных условиях, максимально приближенных к условиям работы современной аптеки и фармацевтического предприятия. Учебно-технологические практики проходят по международным стандартам качества производства лекарств.

- В СГМУ сложилась уникальная образовательная среда, в которой студенты могут развиваться профессионально и творчески, а главное - сразу после окончания учебы и прохождения аккредитации молодые специалисты способны мгновенно включиться в трудовой процесс, - рассказал заведующий кафедрой фармацевтической технологии и биотехнологии фармацевтического факультета Дмитрий Тупикин.

Выпускники фармацевтического факультета СГМУ обладают всеми знаниями, которые нужны для консультации населения о различных видах лекарств и других аптечных товарах. Они подкованы в вопросах лечения и профилактики различных заболеваний, что является конкурентным преимуществом при трудоустройстве в аптеку.

- У новоиспеченных специалистов также есть навык составления и внедрения документов, необходимых в ежедневной работе аптечной организации, - дополняет Дмитрий Тупикин. - Методология учебно-технологических практик, реализуемых на занятиях в Учебно-производственной аптеке под руководством преподавателей кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии, основана на принципах, прописанных в стандарте GMP.

Международный стандарт GMP (GoodManufacturingPractice, Надлежащая производственная практика) – международный стандарт качества производства лекарственных средств, способствующих обеспечению качественного производственного процесса, в том числе хранения и испытаний продукции.

- Такие навыки необходимы на современном фармацевтическом рынке труда во всем мире и соответствуют требованиям, которые предъявляются профессионалам, - подчеркивает ректор СГМУ Андрей Еремин. - Как итог - после нашего высшего учебного заведения фармацевтическая отрасль получает компетентные кадры, которые способны незамедлительно включиться в работу и развивать практическое здравоохранение в России и за рубежом.