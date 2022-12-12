Стала известна дата премьеры фильма «Морпехи. Сильные духом» Фото: Александр КОЦ

В понедельник, 12 декабря, RT представит премьеру нового фильма «Морпехи. Сильные духом». Картина расскажет о реабилитации бойцов, получивших тяжелые ранения в зоне специальной военной операции.

Бойцы с позывными Струна, Рокот и Бойка сейчас учатся жить с протезами. Ранения, разделившие жизнь на до и после, были получены во время освобождения Мариуполя.

Впереди долгий период реабилитации, но каждый из них уже герой.

Рассуждая на тему героизма, боец с позывным Струна отметил, что такой статус имеет каждый человек, кто проявляет черты героизма: не важно, носит ли он форму мили является гражданским.

А вот для Рокота примером истинного героизма стала история «одного живучего сержанта» в Мариуполе.

- Его подбивали в БТР. БТР горел, и он людей, которые в БТР были, с собой из центра города — с противником — без оружия выводил обратно в тыл, - поделился он с RT.

Фильм можно будет посмотреть в Telegram-канале RT на русском.