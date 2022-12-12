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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:12

Стала известна дата премьеры фильма «Морпехи. Сильные духом»

Премьера фильма «Морпехи. Сильные духом» пройдет 12 декабря 2022 года
Елена АКИМОВА
Стала известна дата премьеры фильма «Морпехи. Сильные духом»

Стала известна дата премьеры фильма «Морпехи. Сильные духом»

Фото: Александр КОЦ

В понедельник, 12 декабря, RT представит премьеру нового фильма «Морпехи. Сильные духом». Картина расскажет о реабилитации бойцов, получивших тяжелые ранения в зоне специальной военной операции.

Бойцы с позывными Струна, Рокот и Бойка сейчас учатся жить с протезами. Ранения, разделившие жизнь на до и после, были получены во время освобождения Мариуполя.

Впереди долгий период реабилитации, но каждый из них уже герой.

Рассуждая на тему героизма, боец с позывным Струна отметил, что такой статус имеет каждый человек, кто проявляет черты героизма: не важно, носит ли он форму мили является гражданским.

А вот для Рокота примером истинного героизма стала история «одного живучего сержанта» в Мариуполе.

- Его подбивали в БТР. БТР горел, и он людей, которые в БТР были, с собой из центра города — с противником — без оружия выводил обратно в тыл, - поделился он с RT.

Фильм можно будет посмотреть в Telegram-канале RT на русском.