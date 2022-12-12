Ледяной дождь в Татарстане задержал поезд Ижевск – Москва на 6 часов

Поезд Ижевск – Москва задержался из-за снегопада Фото: Олег ЗОЛОТО

Ледяной дождь в Татарстане задержал 9 пассажирских поездов на железной дороге Арзамас – Канаш. Как сообщает Udm-Info, в это число попали поезда Ижевск – Москва, Москва – Ижевск и Нижний Новгород – Ижевск.

Ледяной дождь задержал на 6 часов поезда № 25 сообщением Ижевск – Москва и № 85 сообщением Нижневартовск – Москва. На 3 часа опоздали поезда № 54 сообщением Москва – Чебоксары и № 2 сообщением Москва – Казань. И на 2 часа непогода задержала поезда № 118 сообщением Москва – Новокузнецк, № 26 сообщением Москва – Ижевск, поезд № 86 сообщением Москва – Нижневартовск, поезд № 57 сообщением Москва – Йошкар-Ола и поезд № 52 сообщением Нижний Новгород – Ижевск.

В пресс-службе Горьковской железной дороги объяснили, что задержка произошла из-за технических проблем.

«Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов», – сказали в пресс-службе.

Пассажиры поезда «Москва – Казань» отметили, что остановка произошла из-за ледяного дождя. Из-за него на железной дороге оборвались электропровода.

Отметим также, что пассажирам, чьи поезда были задержаны на более, чем 4 часа, выдали бесплатное питание в Муроме.