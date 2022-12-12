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НовостиЗвезды12 декабря 2022 14:21

Вскрылась ложь о доме Гарика Харламова: шоумен так и не переписал на дочь свой особняк на Рублевке

Гарик Харламов оказался единственным владельцем особняка стоимостью 140 миллионов рублей
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Гарик Харламов оказался единственным владельцем особняка стоимостью 140 миллионов рублей

Гарик Харламов оказался единственным владельцем особняка стоимостью 140 миллионов рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт KP.RU выяснил, кто на самом деле владеет особняком в элитном коттеджном поселке «Ильинка Лейнхаус», где спустя два года после развода Гарик Харламов и Кристина Асмус продолжают жить под одной крышей. Дом общей площадью 473 кв.м. и стоимостью 140 миллионов рублей оказался в единоличной собственности Харламова. Хотя ранее сообщалось, что шоумен переписал недвижимость на дочь Анастасию, которую Асмус родила ему в 2014 году.

Так, спустя несколько месяцев после развода знаменитостей в ток-шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» рассказали о благородном поступке резидента Comedy Club. Мол, после расставания с супругой он не стал мелочиться и переоформил недвижимость на единственную дочь. Решение юмориста тогда растрогало Леру Кудрявцеву.

- Гарик, я тебя люблю. Большой респект! Молодец! В последнее время редко можно увидеть такие мужские поступки, и этому теперь удивляешься, - похвалила шоумена ведущая.

Тогда публика решила, что Кристина Асмус с дочерью останутся жить в огромном загородном доме одни, а Харламов будет их иногда навещать. Однако, на днях стало известно, что в четырехэтажном особняке по-прежнему проживают не только бывшие супруги с ребенком, но и мама Гарика Харламова.

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