Вскрылась ложь о доме Гарика Харламова: шоумен так и не переписал на дочь свой особняк на Рублевке

Гарик Харламов оказался единственным владельцем особняка стоимостью 140 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт KP.RU выяснил, кто на самом деле владеет особняком в элитном коттеджном поселке «Ильинка Лейнхаус», где спустя два года после развода Гарик Харламов и Кристина Асмус продолжают жить под одной крышей. Дом общей площадью 473 кв.м. и стоимостью 140 миллионов рублей оказался в единоличной собственности Харламова. Хотя ранее сообщалось, что шоумен переписал недвижимость на дочь Анастасию, которую Асмус родила ему в 2014 году.

Так, спустя несколько месяцев после развода знаменитостей в ток-шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» рассказали о благородном поступке резидента Comedy Club. Мол, после расставания с супругой он не стал мелочиться и переоформил недвижимость на единственную дочь. Решение юмориста тогда растрогало Леру Кудрявцеву.

- Гарик, я тебя люблю. Большой респект! Молодец! В последнее время редко можно увидеть такие мужские поступки, и этому теперь удивляешься, - похвалила шоумена ведущая.

Тогда публика решила, что Кристина Асмус с дочерью останутся жить в огромном загородном доме одни, а Харламов будет их иногда навещать. Однако, на днях стало известно, что в четырехэтажном особняке по-прежнему проживают не только бывшие супруги с ребенком, но и мама Гарика Харламова.

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