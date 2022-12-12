В Кабмин ФРГ заявили, что Шольц встревожен из-за сообщений о возможной коррупции в Европарламенте Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встревожен из-за появившихся сообщений о возможной коррупции в Европейском парламенте. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.

«Федеральный канцлер, конечно, принял к сведению эти сообщения, то, что это вообще возможно, с ожидаемой тревогой. Теперь необходимо дождаться дальнейшего развития», - сказал представитель кабмина ФРГ.

Хебештрайт также отметил, что преждевременных оценок данной ситуации нельзя давать ни в коем случае, указав на необходимость дождаться доказательств, назвав обвинения в коррупции крайне серьезные. По его словам, данные подозрения в любом случае эти будут обсуждать на уровне Европарламента, а не на уровне отдельных стран Европейского союза.

На прошлой неделе, 9 декабря, появилось сообщение о том, что власти Бельгии провели ряд задержаний и обысков из-за подозрений в коррупции в Европарламенте, которые связаны с чемпионатом мира по футболу в Катаре.