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НовостиЗвезды12 декабря 2022 16:39

Дворец, квартира, Порше Кайен: 225 миллионов имущества оскандалившегося Гарика Харламова

Гарик Харламов оказался владельцем недвижимости на 225 миллионов
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Харламов оказался человеком обеспеченным

Харламов оказался человеком обеспеченным

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт KP.RU выяснил, чем владеет Гарик Харламов, который спустя два года после развода вынужден соседствовать с бывшей женой Кристиной Асмус под одной крышей. В отличие от актрисы, которая уверяет, что ей больше негде жить, резидент Comedy Club оказался человеком обеспеченным.

Так, загородный дом в элитном коттеджном поселке "Ильинка Лейнхаус" стоимостью 140 миллионов рублей, из-за которого и возник спор, оказался в единоличной собственности шоумена. Кроме того, после развода с первой женой Юлией Лещенко юморист сумел отстоять пятикомнатную квартиру в центре Москвы: сегодня эта недвижимость оценивается в 80 миллионов рублей.

Также, по данным KP.RU, Гарику Харламову принадлежит половина двухкомнатной квартиры на юго-востоке Москве: скорее всего, этим жильем на окраине артист владеет напополам с мамой Натальей Харламовой. Недвижимость на улице Верхние поля оценивается в 10 млн рублей, доля юмориста - в 5 млн.

Автомобиль у звезды Comedy Club всего один: Порше Кайен, купленный в 2018 году.