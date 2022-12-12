Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире12 декабря 2022 17:14

Аналитик оценил шансы Украины на скорое восстановление энергосистемы

Аналитик Юшков считает невозможным быстрое восстановление энергосистемы Украины
София ГОНЧАРОВА
Аналитик оценил шансы Украины на скорое восстановление энергосистемы

Аналитик оценил шансы Украины на скорое восстановление энергосистемы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков оценил шансы Украины на быстрое восстановление энергосистемы страны.

По его мнению, учитывая всю ситуацию, наладить бесперебойную подачу электроэнергии в ближайшей перспективе просто невозможно. В частности, это вязано с нарушением систем сообщения между областями. Общенациональная система энергообеспечения на данный момент не существует, добавил эксперт. Об этом пишет Lenta.ru.

- Конечно, от региона к региону ситуация разная, но полностью восстановить энергосистему до состояния, когда возможна бесперебойная подача электричества, невозможно, - предполагает аналитик Юшков.

При этом специалист обращает внимание на то, что до сих пор неясен объем потребления: промышленность остановилась, а часть населения уехала. Непонятно и то, какая инфраструктура продолжает функционировать в стране и в каком режиме.

По данным украинских СМИ, сейчас ситуация с энергетикой во многих украинских городах близка к катастрофической. В результате миллионы граждан вторые сутки вынуждены сидеть без света. Как рассказал ФАН политолог Владимир Джаралла, эта ситуация должна послужить четким сигналом для режима Зеленского.