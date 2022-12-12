Аналитик оценил шансы Украины на скорое восстановление энергосистемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков оценил шансы Украины на быстрое восстановление энергосистемы страны.

По его мнению, учитывая всю ситуацию, наладить бесперебойную подачу электроэнергии в ближайшей перспективе просто невозможно. В частности, это вязано с нарушением систем сообщения между областями. Общенациональная система энергообеспечения на данный момент не существует, добавил эксперт. Об этом пишет Lenta.ru.

- Конечно, от региона к региону ситуация разная, но полностью восстановить энергосистему до состояния, когда возможна бесперебойная подача электричества, невозможно, - предполагает аналитик Юшков.

При этом специалист обращает внимание на то, что до сих пор неясен объем потребления: промышленность остановилась, а часть населения уехала. Непонятно и то, какая инфраструктура продолжает функционировать в стране и в каком режиме.

По данным украинских СМИ, сейчас ситуация с энергетикой во многих украинских городах близка к катастрофической. В результате миллионы граждан вторые сутки вынуждены сидеть без света. Как рассказал ФАН политолог Владимир Джаралла, эта ситуация должна послужить четким сигналом для режима Зеленского.