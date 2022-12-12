Байден ответил на заявления об отправке военных США на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не посылают американских войска на Украину, а предоставляет только военное снаряжение Киеву. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделал президент США Джо Байден.

«Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», - заявил глава Белого дома, комментируя недавно появившиеся сообщения об отправке американских военных на Украину.

Ранее NBC со ссылкой на трех неназванных американских чиновников заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить численность своих военнослужащих на Украине для усиления контроля за поставляемым в страну вооружение. Как сообщил телеканала, на данный момент на Украине находятся пара десятков американских военных, в том числе очень небольшая группа, которая проверяет, доходят ли поставки вооружения западных стран до предполагаемых получателей.