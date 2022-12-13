Bloomberg: Россия может вновь стать главным поставщиком газа для Европейского союза

РФ готовится в скором времени ввернуть себе лидерство на европейском газовом рынке Фото: REUTERS

У России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, многие политики уже занимают более мягкую позицию в отношении сотрудничества с РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

«На отраслевом собрании, организованном Оксфордским институтом энергетических исследований, толпу руководителей, политиков и консультантов спросили, сделает ли Европейский союз снова Россию своим основным поставщиком газа. Опрос показал раскол 40% на 40%, остальные не определились», — отмечается в большом аналитическом материале американского агентства, посвященном ситуации на мировом газовом рынке.

Журналисты Bloomberg признают, что с большой долей вероятности европейские государства и политики попросту будут вынуждены приобретать российское голубое топливо, несмотря на имеющиеся серьезные политические и иные разногласия. Подобная ситуация естественным образом сыграет на руку Москве, которая при таких раскладах без особого труда вернет себе лидерство на европейском газовом рынке (а также будет бороться за высокие позиции и на мировом рынке торговли газом).

Более того, в данном случае, как полагают аналитики агентства, санкционная политика и иные сопутствующие факторы попросту отойдут на второй план (в случае нехватки газа страны ЕС попросту будут вынуждены покупать топливо у РФ и пойдут ради этого на что угодно).