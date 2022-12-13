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НовостиЭкономика13 декабря 2022 3:31

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе публично назвал пугающими заявления Меркель о Минских соглашениях

Штрахе признался, что для него это заявление стало весьма неожиданным
Александр КИСЛОВ
Штрахе полагает, что слова Меркель будут иметь далекоидущие последствия

Штрахе полагает, что слова Меркель будут иметь далекоидущие последствия

Фото: REUTERS

Резонансные высказывания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают и уничтожают доверие к европейским политикам.

Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в ходе своего выступления на круглом столе в Вене, посвященном конфликту на Украине.

"Пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом. Таким образом мы уничтожаем любое основание для доверия", - пояснил влиятельный австрийский политик в интеврью информагентству РИА Новости.

Ранее Меркель в общении с прессой проговорилась о том, что реальной целью и сутью подписанных при участии Запада Минских соглашений была помощь Украине, а не разрешение вооруженного конфликта в Донбассе. По словам экс-канцлера ФРГ, западные лидеры намеревались с помощью Минских соглашений дать Украине передышку, в ходе которой эта страна могла бы существенно модернизировать собственную армию и подготовиться к прямому военному конфликту с Россией.

Российский президент Владимир Путин, реагируя на слова Меркель, дал понять, что он крайне огорчен подобной позицией "западных партнеров".