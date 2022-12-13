Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе публично назвал пугающими заявления Меркель о Минских соглашениях

Штрахе полагает, что слова Меркель будут иметь далекоидущие последствия Фото: REUTERS

Резонансные высказывания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях Минских соглашений пугают и уничтожают доверие к европейским политикам.

Об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в ходе своего выступления на круглом столе в Вене, посвященном конфликту на Украине.

"Пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом. Таким образом мы уничтожаем любое основание для доверия", - пояснил влиятельный австрийский политик в интеврью информагентству РИА Новости.

Ранее Меркель в общении с прессой проговорилась о том, что реальной целью и сутью подписанных при участии Запада Минских соглашений была помощь Украине, а не разрешение вооруженного конфликта в Донбассе. По словам экс-канцлера ФРГ, западные лидеры намеревались с помощью Минских соглашений дать Украине передышку, в ходе которой эта страна могла бы существенно модернизировать собственную армию и подготовиться к прямому военному конфликту с Россией.

Российский президент Владимир Путин, реагируя на слова Меркель, дал понять, что он крайне огорчен подобной позицией "западных партнеров".