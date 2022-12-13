Reuters: ряд стран Европейского союза предприняли дипдемарш после слов Макрона о гарантиях для России

Эммануэль Макрон настроил против себя многих европейских лидеров и политиков Фото: REUTERS

Страны Балтии и ряд других европейских государств предприняли дипломатический демарш после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, передает информагентство Reuters.

Отмечается, что помимо стран Балтии - Литвы, Латвии и Эстонии - к демаршу присоединились Польша и Словакия. Однако в итоге конфликт внутри ЕС удалось оперативно погасить и не допустить его дипломатической эскалации.

Ранее Макрон неожиданно публично заявил о том, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Более того, Макрон дал понять, что западным неизбежно будет необходимо не только дать Москве все эти соответствующие гарантии, но и соблюдать и учитывать в своей политике мнение РФ.

Также большое недовольство и протест среди европейских элит вызвали и заявления Макрона о том, что контакты с Владимиром Путиным и другими представители российской власти необходимо поддерживать в полном объеме. По словам президента Франции, после окончания военной спецоперации РФ на Украине всей Европе и всему мировому сообществу так или иначе придется вступать в те или иные компромиссные соглашения и договоренности с Москвой. Такие слова Макрона не понравились и части его собственных сторонников, и его радикальным политическим оппонентам.