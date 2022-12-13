Китай запретил экспорт процессоров Loongson в Россию Фото: REUTERS

Власти Китая запретили экспортировать в Россию и другие страны процессоры Loongson на своей архитектуре LoongArch, рассказал источник, близкий к Министерству цифрового развития РФ.

Как передает «Коммерсант», технология была признана Китаем важной для военно-промышленного комплекса страны. В тоже время некоторые российские производители электроники уже протестировали эти процессоры и рассматривает их в качестве потенциальной замены процессоров Intel на случай проблем с параллельным импортом. Ноутбуки на базе Loongson пока еще доступны для заказа в Россию с платформы AliExpress.

Источник издания отметил, что российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, однако планировали начать использовать Loongson при возможной блокировке параллельного импорта.

Китайская архитектура Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch) была создана в 2021 году. Она совместима с программами, написанными под архитектуру процессоров Intel и AMD ARM.

Напомним, в апреле этого года компания Intel приостанавила свою деятельность в России.