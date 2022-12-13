Володин анонсировал принятие законопроекта о финансировании школ в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума на следующей неделе планирует принять законопроект о финансировании школ, который позволит региональным органам власти переводить школы на областной бюджет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Чтобы добиться высоких темпов роста экономики, начинать необходимо с повышения качества образования. На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет», – написал он в Telegram.

По словам спикера Госдумы, решение даст не только больше возможностей и средств для финансирования школ, но и усилит ответственность за нерешенные вопросы тех, кто наделен полномочиями и финансами. Как отметил Володин, повышение качества образования является необходимым условием для развития России.

Председатель Госдумы уточнил, что в стране из 40 тысяч школ 56% сельские, и большинство из них находятся на муниципальном бюджете. В сельских районах при этом образовательные учреждения являются самыми проблемными, обратил внимание Володин.