Чувашия представила «Вышитую карту России» с новыми регионами страны

Мероприятия состоялось 12 декабря этого года в Московском государственном академическом театре «Русская песня».

Помимо этого, вместе с картой была представлена книга-альбом «Вышитая карта России», в которой рассказывается об истории создания уникального полотна в рамках реализации Всероссийской акции «Вышитая карта России», также издание знакомит с мастерами, работавшими над проектом.

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, предложение мастерам вшить новые территории в карту поступило сразу, как только Президентом РФ были подписаны договора о вхождении в состав России четырёх регионов. Также он уточнил, что представить обновленный проект было решено ко Дню Конституции России. И все получилось. В результате получился не только музейный экспонат и туристический объект, но и богатый материал для изучения культуры народов.

По словам министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланы Каликовой, данный проект демонстрирует уникальные традиции и глубинную связь народов нашего государства через декоративно-прикладное искусство.

Кроме того, Глава Чувашии выразил признательность всем участникам проекта: мастерам, организаторам и Правительству РФ, Администрации Президента России, которые поддерживали республику на каждом этапе. В свою очередь, народная артистка России, амбассадор акции «Вышитая карта России» Надежда Бабкина поблагодарила Олега Николаева и его команду за развитие национальных традиций и культуры.

С презентацией проекта «Вышитая карта России» поздравил заместитель Председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол. Он отметил, что данный проект наилучшим образом отражает богатство, разнообразие культурного наследия и многообразие нашей страны. Также, по словам председателя комитета Годумы России по делам национальностей Геннадия Семигина, инициатива Чувашии по созданию Вышитой карты России тронула всех до глубины души.

Ведущая церемонии народная артистка РСФСР Анна Шатилова заметила, что «Вышитая карта России» отображает всю многонациональность и многогранность страны. По ее словам, данный проект — это еще одно подтверждение уникального культурного кода народа.

Замначальника управления культуры и туризма Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Людмила Бирюкова выразила благодарность организаторам за то, что разрешили принять участие в акции, когда она была почти завершена. Исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков отметил, что в Год культурного наследия народов России этот проект объединил мастеров всей страны, в число которых вошли и мастера Донецкой Народной Республики.

В мероприятии участвовали трудившиеся над полотном мастера и специалисты со всех регионов России, а также представители Совета Федерации и Госдумы РФ и главы субъектов России.