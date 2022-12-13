Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35% за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди граждан вырос. За неделю рост заболевших составил 35,4%. Причем этот показатель подскочил в 37 регионах страны.

- Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B, - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Также уточняется, что наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдаются в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия) и Астраханской области.

Еще осенью в России стартовала вакцинация от гриппа. Такая прививка для взрослых поможет избежать опасного заболевания, которое без контроля и лечения уносило жизни людей, ведь до сих пор грипп опасен своими осложнениями. Именно поэтому обезопасить и защитить себя можно с помощью вакцинации.