Песков заявил, что "варварские обстрелы" ВСУ усложняют восстановление инфраструктуры новых регионов РФ

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут "варварские обстрелы" инфраструктуры новых регионов России, что усложняет ее восстановление. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 13 декабря 2022 года.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что украинские боевики производят удары, в том числе, по социально-значимым объектам.

По его словам, еще одной сложностью стал существенный износ инфраструктуры за последние годы, которые отличались не только обстрелами, но и недофинансированием.

"Все это нужно будет чинить, развивать и так далее, это требует и денег, и людских ресурсов", - констатировал Дмитрий Песков.

Напомним, в конце сентября 2022 года прошли референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.