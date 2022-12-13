Дизайнер дала советы российским модницам, в чем встречать Новый 2023 год кролика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дизайнер Алеся Никонова рассказала, какой создать образ на Новый год с учетом особенностей символа. Все дело в том, что 2023 год - год Черного водяного кролика, для которого характерны лаконичность, комфорт и натуральные природные цвета.

По ее словам, если речь идет про встречу праздника в кругу друзей, то в таком случае можно выбрать силуэтное платье с вывернутыми швами контрастного цвета. Об этом пишет Газета.Ru.

- Сочетайте с лаковыми сапогами на высоком каблуке или босоножками. Придать платью повседневности поможет жакет oversizе, - уточнила Никонова.

Если же речь идет о корпоративном мероприятии, то дизайнер считает уместным выбрать свободное платье с чувственным разрезом.

Также эксперт в мире моды добавила, что самую волшебную ночь года будет актуально встречать в черных или цвета шампанского брюках и рубашке в пижамном стиле.

Ранее "Известия" писали, что в одежде также важно придерживаться естественности и элегантности. Не советуют эксперты выбирать наряды броских цветов и кричащие украшения. Ведущими цветами являются черный и синий.