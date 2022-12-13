Врач объяснила, чем опасна хроническая усталость Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Психолог клинико-диагностического центра МЕДСИ, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Инна Мальцева напомнила россиянам об опасности хронической усталости.

Как заявила эксперт, прежде всего важно понимать, что синдром хронической усталости является болезненным состоянием. Об этом пишет Life.ru.

- Обычно оно проявляется повышенной утомляемостью человека в сочетании с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна,... непереносимостью громких звуков, яркого света и резких запахов, - пояснила доктор.

Мальцева также рассказала, что чаще всего подобное состояние возникает у людей, которые превысили физические или психические ресурсы. Однако большинству людей необходимо всего несколько дней для восстановления сил, отметила медик.

Но в случае, если после отпуска человек идёт на работу уставшим или опустошённым, то, скорее всего, это эмоциональное выгорание.

- Эти два состояния как правило "работают" в паре. Повышается риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, обострения хронических заболеваний. В этом случае нужно обращаться за помощью к психиатру, - добавила эксперт.

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