В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы за якобы тайные закупки электроники

В США россиян подозревают в организации масштабных закупок подсанкционных товаров. Фото: REUTERS

Пятеро россиян подозреваются в организации масштабных закупок подсанкционной продукции для Российской Федерации. Речь идет о продукции военного и двойного назначения, говорится в заявлении министерства юстиции США.

Сообщается, что вместе с россиянами в организации подпольной закупочной сети подозреваются двое американцев. Всем фигурантам в случае признания их виновными грозит наказание до 30 лет лишения свободы.

В ведомстве утверждают, что организованная россиянами и американцами закупочная сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и использовалась «для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию». При этом никаких доказательств озвученных обвинений не приводится.

Тем временем Россия и огромная Азия думают о том, как соединить свои потенциалы. Подробности здесь на KP.RU.

Также стало известно, как Россия ответит западу на потолок цен на нефть.