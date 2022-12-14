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НовостиПолитика14 декабря 2022 0:59

В офисе Зеленского возмутились исчезновением Украины из Twitter

Советник главы офиса Подоляк заявил об исчезновении из трендов соцсети темы конфликта на Украине
Мария ПАВЛОВА
Замглавы офиса Зеленского Подоляк обвинил Маска в "исчезновении Украины" из Твиттера.

Замглавы офиса Зеленского Подоляк обвинил Маска в "исчезновении Украины" из Твиттера.

Фото: REUTERS

«Исчезновение» Украины из Twitter вызвало возмущение в офисе президента Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель главы офиса Михаил Подоляк, обвинив владельца социальной сети Илона Маска в изменении в худшую сторону политики по отношению к Украине.

Подоляк заявил, что украинские пользователи не могут войти в свой профиль или зарегистрироваться в социальной сети, если для авторизации используется украинский номер. Также замглавы президентского офиса выразил недовольство тем, что «тема конфликта на Украине исчезла из трендов Twitter». Об этом Подоляк написал в своем аккаунте.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск стал хозяином «Твиттера» и заявил, что готов показать, что такое настоящая свобода слова.

Ранее миллиардер Илон Маск озвучил условия мира между Россией и Украиной.

Почему Маска затравили за его мирный план для Украины, читайте здесь на KP.RU.

Также Илон Маск назвал компромисс по Крыму самым вероятным сценарием решения конфликта на Украине.