Бирюков: московские коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска

Луганск. Надпись "С Россией навсегда!" на здании Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева. Фото: Александр Река/ТАСС

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы восстановили важнейшую транспортную артерию Луганска – путепровод на улице Тараса Рыбаса, движение по которому было приостановлено из-за серьезных разрушений после взрыва в июне 2021 года. Об этом сообщил KP.RU заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в среду, 14 декабря.

"У наших сотрудников большой опыт ремонта самых сложных инженерных сооружений, поэтому все мероприятия были выполнены максимально быстро и качественно", - уточнил Бирюков.

По его словам, произведен целый комплекс мероприятий, в том числе, восстановление бетонных поверхностей, усиление опор, устройство мостового полотна и укладка гидроизоляции.

В заключение специалисты столичного Комплекса городского хозяйства обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, а также смонтировали парапетное и перильное ограждения.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин еще в июне заявил, что Москва поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер обратил внимание, что чтобы привести в порядок все хозяйство республик Донбасса, потребуются "добрые недели, месяцы и годы".