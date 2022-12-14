Илон Маск потерял первое место в списке богатейших людей мира Forbes

Илон Маск Фото: REUTERS

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes. Он уступил первенство в списке богачей Real Time Billionaires владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) LVMH Бернару Арно.

В Forbes установили, что нынешнее состояние Маска оценивается в 176,8 миллиарда долларов, в то время, как Арно и его семьи – в 188,6 миллиарда долларов.

Напомним, убытки американского миллиардера Илона Маска за 2022 год превысили 100 миллиардов долларов, поскольку акции Tesla Inc. упали до самого низкого уровня за два года.

Соучредитель Tesla на тот момент оставался самым богатым человеком в мире с состоянием в 169,8 миллиарда долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, даже после того, как в 21 ноября 2022 года его собственный капитал сократился на 8,6 миллиарда долларов.