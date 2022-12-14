Песков заявил, что системы Patriot станут законной целью в случае доставки их из США на Украину

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что противоракетные комплексы Patriot станут законной целью российских войск в случае доставки их из США на Украину, н при этом отметил, что в Кремле не комментируют заявления СМИ о возможных поставках американских систем Киеву, пока не получат официального подтверждения данной информации.

«Безусловно», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с мнением заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что в случае поставок на Украину противоракетные комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.

«Я не стал бы пока всё-таки комментировать, потому что это всё-таки сообщения СМИ», - заявил пресс-секретарь российского президента, отметив, что на сегодняшний день подобные заявления являются «вещью ненадежной, поэтому дождемся какой-то официальной информации».