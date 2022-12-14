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14 декабря 2022 11:20

У Кристины Асмус с дочерью не оказалось в собственности никакого жилья

Актриса продолжает жить в доме бывшего мужа Гарика Харламова
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Актриса продолжает жить в доме бывшего мужа Гарика Харламова

Актриса продолжает жить в доме бывшего мужа Гарика Харламова

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слова Кристины Асмус о том, что ей с восьмилетней дочерью больше негде жить, кроме как в доме экс-супруга Гарика Харламова, нашли своё подтверждение. Несмотря на востребованность в кино и приличные гонорары, актриса так и не обзавелась собственным жильем.

Как выяснил сайт KP.RU, в собственности Кристины Асмус не числится ни домов, ни квартир, ни земельных участков. Единственное, чем владеет знаменитость, - внедорожник Porsche Macan S (средняя стоимость 5,5 - 7,7 млн рублей).

Кроме того, на дочь артистов, восьмилетнюю Анастасию Харламову, никакая недвижимость также не записана. Хотя ранее члены семьи утверждали обратное.

- У ребенка есть жильё и не одно, обеспеченное любящим папой, - заявляла мать Гарика Харламова в публичном споре с Кристиной Асмус.

Напомним, спустя два года после развода бывшие супруги все еще живут под одной крышей, что на днях стало поводом для громкого скандала.