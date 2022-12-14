Путин встретится с главами новых регионов России до конца 2022 года

Песков сообщил о запланированной встрече Путина с главами новых регионов России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин до конца текущего года встретится с главами новых российских регионов. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что дата уже известна, однако ее объявят позже,

«Запланирована», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос о планах российского президента провести встречу с главами новых регионов страны до конца года.

Комментируя вопрос, известна ли уже дата данной встречи, Песков ответил утвердительно, но подчеркнул, что в Кремле «своевременно сообщат об этом».

Кроме того, как писал сайт KP.RU, Песков назвал гаданиями на кофейной гуще заявления по поводу возможных сроков Послания президента Федеральному собранию, отметив, что оно может быть направлено главой государства в письменном виде.