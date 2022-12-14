На горнолыжном курорте «Шерегеш» появился единый ски-пасс

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

На горнолыжном курорте «Шерегеш» теперь можно приобрести единый ски-пасс. Он объединил 19 подъемников и позволяет кататься на всех трассах спортивно-туристического комплекса с одной картой. Единый ски-пасс ввели по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Это поручение глава Кузбасса дал на открытии горнолыжного сезона 2022 года в ходе деловой программы «ШЕРЕГЕШФЕСТА».

«Мы не только планомерно развиваем инфраструктуру СТК «Шерегеш», но и создаем новые возможности для удобства туристов. Введение единого ски-пасса было очень популярной темой, по этому поводу было много вопросов от кузбассовцев и гостей региона», - рассказал Сергей Цивилев.

Теперь туристам при переходе на другие трассы не придется стоять в очередях в кассы.

Стоимость дневного ски-пасса - 2645 рублей, по нему туристам будут доступны 56 км трасс. При этом в «Шерегеше» по-прежнему можно купить разовые билеты, дневные и четырехчасовые ски-пассы.