Российские войска взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Министерстве обороны Российской Федерации в среду, 14 декабря, сообщили, что российские военные в результате наступательных действий на донецком направлении взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное, расположенном в Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении удалось уничтожить до 50 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также были подбиты три боевые бронированные машины.

Кроме того, представитель министерства сообщил о пресеченной российскими войсками переброске резервов украинской армии в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка, которые также расположены в ДНР.

«Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», - заявил он.