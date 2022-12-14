Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 декабря 2022 12:23

Российские войска взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР

Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками основной части села Водяное в ДНР
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР

Российские войска взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Министерстве обороны Российской Федерации в среду, 14 декабря, сообщили, что российские военные в результате наступательных действий на донецком направлении взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное, расположенном в Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении удалось уничтожить до 50 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также были подбиты три боевые бронированные машины.

Кроме того, представитель министерства сообщил о пресеченной российскими войсками переброске резервов украинской армии в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка, которые также расположены в ДНР.

«Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», - заявил он.