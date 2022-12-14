Попова заявила, что Россия находится на 106 месте в мире по заболеваемости Covid-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в РФ в ноябре-декабре 2022 в пять раз ниже, чем в прошлом году, заявила глава Роспотребнадзора Попова Фото: Комсомольская правда

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия в период с ноября по декабрь 2022 года заняла 106 место в мире по числу заболеваний коронавирусом. При этом она уточнила, что текущий уровень распространения инфекции в 5 раз ниже аналогичного периода в 2021 году.

"В ноябре-декабре мы находились и находимся на 106 месте в мире по заболеваемости коронавирусом, она в 5 раз меньше, чем в ноябре прошлого года. Мы сохраняем тестирование, остаемся в топ-10 стран по охвату тестирования в мире", - заявила Попова в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также глава ведомства подчеркнула, что в мире больше распространяется новый штамм вируса, который в России представлен всего в одном проценте от общего числа заболевших.

"Штамм, который вызывает напряжение в Европе BQ - в России минимален, всего 1%", - подчеркнула Попова.