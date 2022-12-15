Технологии пылеподавления получили награду

Награда ОТЭКО за комплекс мер по пылеподавлению

Технологии пылеподавления в порту Тамань, внедряемые компанией «ОТЭКО», принесли ей третье место Национальной экологической премии. Компания получила награду в номинации «Экопредприятие», учрежденную медиагруппой «Комсомольская правда».

ОТЭКО является оператором морских терминалов в порту Тамань и за последние три года потратила около 1 млрд рублей на внедрение технологий пылеподавления. Портовики применяют новейшие решения на всех этапах перевалки: от стадии разгрузки угля, где пыль осаживают водяным туманом, до погрузки в трюм судна, когда груз увлажняют специальными приспособлениями на стрелах машин-судопогрузчиков.

Вагоноопрокидыватель. Закрытая перевалка угля / Фото предоставлено пресс-службой ОТЭКО

Технологии пылеподавления в порту Тамань, внедряемые компанией «ОТЭКО», принесли ей третье место Национальной экологической премии. Компания получила награду в номинации «Экопредприятие», учрежденную медиагруппой «Комсомольская правда».

ОТЭКО является оператором морских терминалов в порту Тамань и за последние три года потратила около 1 млрд рублей на внедрение технологий пылеподавления. Портовики применяют новейшие решения на всех этапах перевалки: от стадии разгрузки угля, где пыль осаживают водяным туманом, до погрузки в трюм судна, когда груз увлажняют специальными приспособлениями на стрелах машин-судопогрузчиков.