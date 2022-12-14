В офисе партии Макрона в Париже прошли обыски Фото: REUTERS

В офисе партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение», а также в штаб-квартире McKinsey в Париже прошли обыски в рамках дела о финансировании предвыборной кампании в 2017 году действующего французского лидера американской компанией. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Уточняется, что правоохранители провели обыски во вторник, 13 декабря. В партии, в свою очередь, заявили о «готовности предоставить любую информацию, которая могла бы быть полезна» в данном деле.

Расследование в отношении французского президента национальная финансовая прокуратура Франции начала в ноябре 2022 года. Предвыборная кампания Макрона, которая проводилась в 2017 году, подозревается в незаконном финансировании со стороны фирмы McKinsey.

Ведение расследование поручили трем следственным судьям, которые собираются расследовать связи между французским политиком и американской компанией. Прокуратора Франции проверит, имел ли место в данном деле «фаворитизм», а также было ли место для «незаконного финансирования избирательной кампании».