Мэр Стамбула приговорен к двум годам и семи месяцам лишения свободы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Стамбуле в среду, 14 декабря, вынес вердикт по делу оппозиционного стамбульского мэра Экрема Имамоглу, приговорив его к двум годам и семи месяцам лишения свободы по делу об оскорблении представителей Центризбиркома Турции. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Сам градоначальник незадолго до этого в среду, 14 декабря, призвал жителей Стамбула прийти в 16:00, когда собрался суд для вынесения приговора политику, в район Сарачхане, где расположена мэрия. «Каким бы ни было решение суда, жду всех жителей 16-миллионного Стамбула в Сарачхане», - написал глава города в соцсети.

В случае утверждения данного приговора вышестоящей инстанцией политик может лишиться своего поста из-за пятилетнего запрета на политическую деятельность. Экрем Имамогл считается одним из возможных соперников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в следующем году.