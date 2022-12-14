Практика поддержки малого и среднего бизнеса Чувашии признана успешной

Как стало известно, на днях вице-премьер Чувашии – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов принял участие в совещании по вопросу совершенствования работы субъектов РФ по поддержке малого и среднего бизнеса. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции под руководством первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова.

В ходе совещания обсудили итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в нынешнем году, а также меры поддержки предпринимателей со стороны «Корпорации «МСП». Помимо этого, представители Свердловской, Московской областей, а также Хабаровского края и Чувашии рассказали о результатах работы по поддержке малого и среднего бизнеса в регионах.

Сообщается, что Андрей Белоусов назвал Чувашию примером хорошей практики поддержки малого и среднего предпринимательства. В свою очередь Дмитрий Краснов поделился тем, как в регионе строится работа между деловым сообществом и региональным Центром экспортной поддержки.

Вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов рассказал, что Правительство региона второй год подряд достигает ключевых показателей эффективности в плане поддержки экспортно-ориентированных предпринимателей и перевыполняет их. Он добавил, что по итогам прошлого года при поддержке АНО «ЦЭП» объем поддержанного экспорта субъектов МСП Чувашии превысил данные 2020 года в 7,5 раз. Кроме того, выросло число субъектов МСП, кто заключили экспортные контракты. Сейчас их 48 — это в два раза превышает показатель 2020 года. Помимо этого, услуги ЦЭП получили 402 субъекта МСП, что также в два раза больше установленного планового норматива.

Также стало известно, что по итогам 9 месяцев текущего года Центр перевыполнил все годовые показатели эффективности. Вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что за это время услугами Центра воспользовались 496 предпринимателей — это в полтора раза больше годового плана. Кроме того, при поддержке ЦЭП экспортные контракты заключили 32 субъекта МСП, что также говорит о перевыполнении плана в два раза за указанный период. Отмечается, что по итогам III квартала 2022 года удалось перевыполнить и показатель по объему поддержанного экспорта.