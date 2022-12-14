Законопроект о дактилоскопии добровольцев-участников спецоперации внесен в Госдуму РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной Думы РФ внесли проект закона, который вводит обязательную дактилоскопическую регистрацию для граждан, которые заключили контракт с Вооруженными силами (ВС) России и выполняющих задачи, в том числе за пределами стран. Соответствующие данный были опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Согласно проекту закона, предлагается внести дополнительный пункт «ц» в часть 1 статьи 9 закона о государственной дактилоскопической регистрации, которая определяет категории граждан, подлежащие данной мере в обязательном порядке. Документ упоминает призывников, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, работников налоговой службы и МЧС, а также органов уголовно-исполнительной системы и другие.

Уточняется, что в 2020 году в перечень добавили желающих получить российское гражданство, а также трудовых мигрантов. На данный момент в этом законе собираются упомянуть «граждан, заключивших контракт о добровольном содействии» ВС России.