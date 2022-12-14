Разведка Франции ожидает столкновений фанатов с полицией после матча с Марокко

Риск насилия и столкновений фанатов с полицией сохраняется независимо от результатов матча, предупреждает разведка Франции Фото: REUTERS

Центральная территориальная разведслужба Франции (SCRT) оповестила о рисках насилия и столкновений фанатов с полицией вечером после полуфинального матча Франция - Марокко вне зависимости от его результата игры. Информацию об этом передает телеканал BFMTV со ссылкой на постановление разведки в распоряжении редакции. "Победа Франции не изменит ход событий, болельщики сборной Марокко все равно выйдут на улицы в больших количествах, чтобы отпраздновать беспрецедентный успех своей команды", - считают во французской разведслужбе. Отмечается, что разведка обеспокоена тем, что к фанатов могут присоединиться и преступные группировки. Это, по словам ведомства, подтверждают сообщения с призывами к болельщикам брать с собой экипировку для противостояния с полицией. SCRT предостерегает болельщиков от рисков попасть в эпицентр столкновений с полицией и актов вандализма.

Сегодня, 14 декабря в 22:00 по Москве на стадионе "Эль-Байт" в Катаре сборная Марокко встретится с командой Франции. Сборная Франции является действующим чемпионом мира, команда Марокко стала первой африканской страной дошедшей до полуфинала.

Сайт KP.RU будет вести прямую трансляцию с полуфинала Франция-Марокко.