Опрос: 15% россиян прибегнут к кредитам ради празднования Нового года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России 15% граждан готовы взять кредит ради празднования Нового года, в том числе для приобретения подарков близким и друзьям. К такому выводу по результатам опроса пришли эксперты финансовой экосистемы Unicom.

- Главный праздник года всегда оказывает финансовую нагрузку на бюджет. Поэтому часть заемщиков воспользуются кредитами, чтобы его отметить....так собираются сделать 15% россиян. 60% сообщили, что не намерены к ним прибегать ... Урезать траты собираются 50% респондентов, - рассказал гендиректор Unicom Дмитрий Африканов. Об этом пишет Газета.Ru.

Также из опроса следует, что 72% сейчас не хватает денег для покрытия всех желаемых расходов на празднование Нового года. 40% признались, что им не хватает около 5 тысяч рублей, еще 35% необходимо от 5 до 10 тысяч, а 25% участников исследования нуждаются в сумме свыше 10 тысяч рублей.

При этом, 60% россиян ожидают, что празднование 2023 года серьезно скажется на их бюджете.

Ранее "Известия" сообщали, что каждый третий (35%) собирается отказаться в праздники от привычных новогодних блюд в пользу фастфуда. Среди них 24% планирует заказывать в январские каникулы суши и пиццу, 19% - бургеры и картошку фри, 17% - шашлык, вок и шаурму.

Также Life.ru отмечал, что перед Новым годом россияне больше всего тратятся на продукты и подарки. При этом экономить готовы на фейерверках (23,5%) и на новогодних нарядах (16,6%).