В Кремль привезли главную новогоднюю елку России

В Кремль привезли главную елку страны, ее установят на Соборной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремль в среду 14 декабря привезли главную ёлку страны. Об этом сообщает РИА Новости. Елку установят на Соборной площади.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, как в течение почти полугода проходил кастинг среди 62 елей из подмосковных лесничеств. По условиям конкурса, на звание главной елки России могло претендовать дерево высотой не менее 25 метров. Возраст тоже имеет значение: к участию в кастинге допускались ели не старше 120 лет.

Победила 95-летняя зеленая красавица высотой 27 метров. Елка стройная, диаметр ее ствола всего 56 сантиметров, и пушистая – размах веток составляет 10 метров.

Подходящую елку для Кремля нашел лесничий Волоколамского городского округа вместе со своими учениками. У ребят из школьного лесничества «Друзья леса» было занятие, во время которого они заприметили красивую елку и решили измерить ее параметры. Оказалось, что это дерево идеально подходит для того, чтобы стать главной елкой России.

Елку спилили 12 декабря, а 14 декабря доставили в Кремль.

Подробнее о главной российской елке здесь на KP.RU.

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