В Донецк прилетали чешские «Вампиры»

Власти ДНР сообщили, что утренний удар по Донецку нанесли из чешской РСЗО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массированный удар утром в четверг, 15 декабря, по Донецку был нанесен из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО), которая стала модернизированной версией советского РСЗО «Град». Такое заявление сделал советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Это уже не украинская РСЗО. Это ракеты натовской, чешской РСЗО. Это модернизированный "Град" и ракеты с улучшенной пробивной способностью», - заявил советник врио главы ДНР в эфире телеканала «Соловьев Live».

Донецк утром в четверг, 15 декабря, подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. Удары велись по Ворошиловскому и Киевскому районам, куда было выпущено 40 ракет. Военкор KP.RU, Дмитрий Стешин ранее также предположил, что для удара была использована чешская РЗСО РМ-70, так называемый «Вампир».