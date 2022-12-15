Российские войска поразили резервы ВСУ на южнодонецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны России в четверг, 15 декабря, заявили, что российские военные отбили украинскую атаку в направлении недавно освобожденной Павловки в Донецкой Народной Республики (ДНР), а также пресекли выдвижение резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара, уничтожив диверсантов в Запорожской области.

«На южно-донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В министерстве также заявили о том, что огневым налетом Вооруженных сил (ВС) России были поражены выдвигавшимся из Угледара резервы украинских войск, а в районе Новодаровки уничтожена диверсионно-разведывательная группа. Как заявили в ведомстве, потери ВСУ за минувшие сутки на данном направлении составили свыше 40 украинских военных убитыми и ранеными, а также три бронеавтомобиля и четыре пикапа.