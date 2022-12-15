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НовостиПолитика15 декабря 2022 12:40

Российские войска поразили резервы ВСУ на южнодонецком направлении

ВС России также пресекли выдвижение резервов украинских войск из Угледара
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска поразили резервы ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска поразили резервы ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны России в четверг, 15 декабря, заявили, что российские военные отбили украинскую атаку в направлении недавно освобожденной Павловки в Донецкой Народной Республики (ДНР), а также пресекли выдвижение резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара, уничтожив диверсантов в Запорожской области.

«На южно-донецком направлении огнем артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населенного пункта Павловка», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В министерстве также заявили о том, что огневым налетом Вооруженных сил (ВС) России были поражены выдвигавшимся из Угледара резервы украинских войск, а в районе Новодаровки уничтожена диверсионно-разведывательная группа. Как заявили в ведомстве, потери ВСУ за минувшие сутки на данном направлении составили свыше 40 украинских военных убитыми и ранеными, а также три бронеавтомобиля и четыре пикапа.