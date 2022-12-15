Путин анонсировал увеличение пособия для беременных

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных, уточнив, что данные выплаты будут увеличены, составив от 1/2 до 1 прожиточного минимума.

«Запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», - заявил российский лидер.

При этом глава государства уточнил, что пособия могут назначаться по одному заявлению от родителей беременной женщины. Отмечается также, что само пособие распространяется сразу на всех детей в семье.

Как писал сайт KP.RU, российский президент во время заседания также сообщил и том, что семейную ипотеку под 6% распространят на семьи, в которых есть два ребенка, не достигшие 18 лет.