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НовостиЭкономика15 декабря 2022 14:16

Финансист посоветовал открыть вклад до Нового года, чтобы получить выгодные проценты

В 2023 году ставки по вкладам могут снизиться
Елена АКИМОВА
Финансист посоветовал открыть вклад до Нового года, чтобы получить выгодные проценты

Финансист посоветовал открыть вклад до Нового года, чтобы получить выгодные проценты

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин дал советы, как получить выгодные проценты. Эксперт отметил, что ставки по вкладам в 2023 году снизятся с 9-10% до 6,5-7,5% годовых.

В связи с этим лучше не тянуть, если есть свободные деньги, то их лучше инвестировать и получить доход.

- Исходя из среднесрочного прогноза ключевой ставки в 6,5-8,5% годовых, средние ставки по депозитам будут колебаться в диапазоне 5,5%-9. Наиболее вероятен сценарий, что ставки будут 6,5%-7,5%. По «длинным» депозитам, сроком более чем 1 год, возможны ставки и более 8%, - говорит финансист "Газете.Ru".

Но такие вклады всегда несут в себе ограничения – как правило, деньги нельзя выводить со счета определенный срок, а еще нельзя пополнять счет.

- Сейчас максимальные ставки по вкладам составляют 9% годовых. Поэтому открывать вклад стоит сейчас, — рассказал Гришунин.

Многие банки делают новогодние предложения, доходность по долгосрочным вкладам может достигать 10%.

- Если предположения о снижении инфляции до 4% к 2025 году являются верными, такие депозиты стоит рассмотреть консервативным инвесторам в качестве инструмента долгосрочных инвестиций, — отметил Гришунин.

На заседании 16 декабря Центробанк скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%.

Сохранение размера ключевой ставки в декабре свидетельствует о нахождении баланса между текущими невысокими проинфляционными рисками и неопределенностью в 2023 году, пишет газета "Известия".

Россияне также начинают активнее инвестировать в золото, но эти вложения могут таить в себе определенные риски, сообщает "360".