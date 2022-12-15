Финансист посоветовал открыть вклад до Нового года, чтобы получить выгодные проценты Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин дал советы, как получить выгодные проценты. Эксперт отметил, что ставки по вкладам в 2023 году снизятся с 9-10% до 6,5-7,5% годовых.

В связи с этим лучше не тянуть, если есть свободные деньги, то их лучше инвестировать и получить доход.

- Исходя из среднесрочного прогноза ключевой ставки в 6,5-8,5% годовых, средние ставки по депозитам будут колебаться в диапазоне 5,5%-9. Наиболее вероятен сценарий, что ставки будут 6,5%-7,5%. По «длинным» депозитам, сроком более чем 1 год, возможны ставки и более 8%, - говорит финансист "Газете.Ru".

Но такие вклады всегда несут в себе ограничения – как правило, деньги нельзя выводить со счета определенный срок, а еще нельзя пополнять счет.

- Сейчас максимальные ставки по вкладам составляют 9% годовых. Поэтому открывать вклад стоит сейчас, — рассказал Гришунин.

Многие банки делают новогодние предложения, доходность по долгосрочным вкладам может достигать 10%.

- Если предположения о снижении инфляции до 4% к 2025 году являются верными, такие депозиты стоит рассмотреть консервативным инвесторам в качестве инструмента долгосрочных инвестиций, — отметил Гришунин.

На заседании 16 декабря Центробанк скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%.

Сохранение размера ключевой ставки в декабре свидетельствует о нахождении баланса между текущими невысокими проинфляционными рисками и неопределенностью в 2023 году, пишет газета "Известия".

Россияне также начинают активнее инвестировать в золото, но эти вложения могут таить в себе определенные риски, сообщает "360".