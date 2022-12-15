Путин исключил Чулпан Хаматову и Ксению Раппопорт из состава попечительского совета "Круга добра" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда «Круг добра» актрису Чулпан Хаматову, которая ранее уехала в Латвию, а также актрису Ксению Раппопорт. Данный указ был опубликован в четверг, 15 декабря, на портале официальной правовой информации.

Совет фонда также покинули директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и член комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Лариса Фечина.

«Исключить Олескину Е.А, Раппопорт К.А, Фечину Л.Г и Хаматову Ч.Н.», - сказано в соответствующем указе главы государства.

Тем временем в состав попечительского совета фонда по указу главы государства вошли детский омбудсмен Мария Львова-Белова, депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк, а также летчик-космонавт Олег Новицкий.

Напомним, Фонд «Круг добра» был создан для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими, а также хроническими заболеваниями, в том числе редкими.