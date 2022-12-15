Экономист дал неожиданный прогноз по курсу доллар и евро до конца 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал, как изменится курс валют до конца 2022 года.

По его мнению, в декабре доллар может остановиться на курсе 66 рублей, а евро - примерно на 70. Об этом сообщает Lenta.ru.

- Евро в начале декабря стоил 63 рубля, а сейчас - 67,5 по курсу Банка России. Доллар был 60,88, теперь - на уровне 63,5. ... Я не думаю, что ... по итогам месяца иностраная валюта вырастет больше, чем на 10%, - рассказал экономист.

При этом Григорьев добавил, что если говорить о дальнейшем изменении курса, то следует посмотреть, как будет работать "потолок цен" на нефть.

15 декабря телеканал "360" сообщал, что утром доллар стоил 64,45 рубля, а евро - 68,74 рубля. Спустя несколько часов американская валюта снизилась на 8 копеек, до 64,37 рубля. А европейская валюта потеряла в цене 34 копейки, опустившись до 68,4 рубля.

Также "Пятый канал" рассказывал о том, что осенние оценки экспертов показывают, что конца 2022 года курс доллара может подняться выше 65 рублей, евро - завершить год у 68-69 рублей, юань - пойти к 9,5 рубля, а гонконгский доллар - к 8,5 рубля.