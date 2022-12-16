Петр Бирюков: водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы

Сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ Фото: Олег ЗОЛОТО

Водохранилища, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В настоящее время на водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров, - отметил Петр Бирюков. - В связи с этим все 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, перешли на зимний режим работы».

Заместитель мэра столицы уточнил, что сотрудники гидротехнических сооружений увеличили сработку водохранилищ (понизили уровень воды), чтобы создать дополнительную свободную емкость. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной.

«Реализованные превентивные мероприятия позволят принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тыс. квадратных километров, исключить подтопления внепойменных участков, - пояснил Петр Бирюков. - На данный момент работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение столичного региона».

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимой сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу сооружений.