Шестеро вахтовиков погибли в перевернувшемся автобусе на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре

В Хабаровском крае погибли вахтовики, которые ехали на работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобус с вахтовиками слетел с дороги и перевернулся на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Об этом в пятницу 16 декабря сообщает ГУ МЧС региона. Сообщается, что авария произошла на 178-м километре трассы.

"Утром 16 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на 178 км автодороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре съехал в кювет и перевернулся автобус с вахтовиками. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие", - сказано в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, погибли шесть человек, это работники предприятия "Амур-Минералс", которые ехали на работу в село Малмлыж.

Также сообщается о 19 госпитализированных с травмами различной тяжести.

"На месте работают спасатели села Лидога, работники местной пожарно-спасательной части, медики и инспекторы ГИБДД. В готовности к вылету борт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", - добавили в МЧС.