Губернатор Василий Орлов: «В Амурской области работает большая программа по модернизации очистных сооружений»

Губернатор Василий Орлов рассказал о модернизации очистных сооружений в регионе. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурской области для реконструкции и строительства 23 очистных сооружений требуется 28 млрд. рублей. Регион рассчитывает на федеральную поддержку в реализации программы их модернизации, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов. Всего на территории области расположено 60 очистных сооружений, общий износ которых составляет более 80%.

«Региону требуется как реконструкция имеющихся, так и строительство новых очистных сооружений. Вопрос серьёзный, и его решение невозможно без поддержки федеральных властей. В регионе работает большая программа по модернизации очистных сооружений. Запустили в работу после масштабной реконструкции очистные сооружения в Свободном на озере Большанка. За счёт средств «Единой субсидии» Минвостокразвития в модернизацию объекта вложили 1,8 миллиарда рублей. Также идёт реконструкция очистных сооружений в Благовещенске и комплекса очистных сооружений Свободном», - рассказал Василий Орлов.

На «Днях Амурской области в Совете Федерации» правительство региона вносило предложения о выделении дополнительного финансирования на работы по проектированию и строительству очистных сооружений. Взаимодействие с федеральными ведомствами по этому вопросу продолжается. На продолжение строительства очистных объектов в селе Ивановка область получила 122 млн. рублей из резервного фонда президента РФ. Областной бюджет дополнительно выделил на эти цели 158 млн. рублей. Авансовые средства на приобретение оборудования и материалов компания-подрядчик получит до конца года.