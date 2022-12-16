Первый в Кузбассе центр креативных индустрий «Цех» открылся в Кемерово

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе открылся первый в регионе центр креативных индустрий «Цех». Это творческая площадка, на которой любой желающий может воплотить свои креативные идеи. Центр создан в рамках федерального проекта «Придумано в России» на базе филиала Российского государственного института сценических искусств в Кемерове. Его мастерские оснащены профессиональным оборудованием, позволяющим реализовать творческие проекты любой сложности.

«В Кузбассе активно развивается сфера креативных индустрий, создаются условия, открываются площадки для самореализации творческого потенциала жителей региона, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Такие инновационные центры станут драйверами развития креативной экономики региона, востребованной в разных сферах жизни и отраслях промышленности».

Центр работает по семи направлениям, в том числе «Fashion&Beauty индустрии», «Интерактивные цифровые технологии», «Современная музыка, звуковой дизайн и создание клипов», «Дизайн», «Гончарная мастерская».