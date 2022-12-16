В России выявлен 8 451 случай заражения коронавирусом 16 декабря 2022 года Фото: REUTERS

В России зафиксировали 8 451 случай заражения коронавирусом к 16 декабря 2022 года против 7 833 днем ранее. При это число смертей от вируса достигло 59 в отличие от зарегистрированных 57 минувшим днем. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего с начал пандемии число заражений составляет 21 701 321, а случае смерти - 392 891 соответственно, с учетом последних данных.

Тем не менее специалисты зафиксировали 16 декабря 7 393 случая выздоровления против 7 539 днем ранее, до 21 096 061.

За сутки в России госпитализировали 1 400 заболевших против 1 386 днем ранее, что означает рост на 1%. Число госпитализаций уменьшилось в 38 регионах и увеличилось в 37, в 10 ситуация не изменилась.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).